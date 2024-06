CO SE V ČLÁNKU DÁLE DOZVÍTE?

„Chodím sem zvonit léta a už jsme se zvonit báli, protože zvonice byla odspodu úplně podehnilá. Nemá základy, stála na osmibokém roštu z masivních dubových trámů starých čtyři staletí, které byly zahrnuté hlínou. A to nevydrží ani dub,“ připomíná Jiří Horák, který se před devíti lety pustil do záchrany památky.

„Nemáme vlastní kostel, od roku 1535 patříme sem. Tehdy tady byl ještě husitský kostelík, který stál asi až do třetí čtvrtiny 17. století, kdy byl postavený ten současný katolický,“ přidává exkurz do minulosti starosta Vysoké nad Labem a přidává další zajímavost: „První zmínka o Vysoké je z roku 1073 a obec patřila pod Opatovický klášter. Když byla na jaře velká voda, tak si lidé stěžovali, že se nedostanou do Opatovic ke Svatému Vavřinci kvůli rozvodněnému Labi, tak jsme byli přifařeni sem.“

Mimořádný úspěch: Hematologie získala akreditaci pro svůj transplantační program

Přípravné práce trvaly čtyři roky. „V roce 2015 jsme se rozhodli, že nám zvonice prostě už spadne na hlavu a že je potřeba s tím něco dělat. Museli jsme připravit projektovou dokumentaci včetně všech analýz a posudků od památkářů,“ připomíná komplikované začátky záchranné operace Jiří Horák. Neexistovala žádná původní dokumentace, musel se zaměřit každý trám.

„Vše se muselo diagnostikovat. Odborníci nám prostě řekli, tohle musíte vyměnit úplně, tohle třeba jen z půlky,“ vzpomíná starosta a vede mě po křivolakých schůdcích ke zvonům. „Tady jsem si uhájil třeba tenhle trám, který už je hodně degradovaný. Ale tady se opíraly generace zvoníků, když zatahovaly žaluzie,“ ukazuje milovník historie na vrásčitý kus dřeva u okna. „Je to fascinující, protože před čtyřmi staletími na tomhle místě stál někdo jako já a dělal třeba při zvonění ty samé pohyby. Je to takový stroj času,“ směje se muž, který tady začal zvonit už před 15 lety.

Zvoničku zvedalo 9 chlapů s 9 hevery

Samotné práce započala specializovaná firma před čtyřmi lety. A hned se musel řešit jeden zapeklitý problém. „Celá konstrukce vážící 22 tun se musela vyzdvihnout nahoru zhruba o půl metru pomocí heverů, abychom mohli vyměnit základový dubový rošt. Předtím se nosná konstrukce stáhla kurty a pomocnými trámy,“ popisuje asi nejnáročnější operaci Jiří Horák.

Pobočky za miliony. Podívejte se, za kolik pošta nabízí pobočky v Hradci

Firma vybetonovala základové pilíře, na ně se položily pískovcové bloky, na které se mnohatunová stavba znovu usadila. „Devět chlapů muselo synchronně pomocí heverů zvedat a potom spouštět. Vše do sebe muselo přesně zapadnout, je to spojené čepy a dlaby. Byla to velká řemeslnická nádhera,“ rozplývá se vysocký starosta.

Následovala oprava samotného pláště stavby a vše završila nová šindelová střecha. Pod ní jsou dnes dva z původní trojice zvonů, jména dostaly Jan Václav a František Xaver. „Tento je starší než celá zvonice, je z roku 1583. V roce 1940 ho Němci zrekvírovali. Naštěstí se ho podařilo najít dva roky po válce neroztavený v Hamburku ve skladišti zvonů,“ připomíná pohnuté dějiny Jiří Horák. Zvon se vrátil na své původní místo v roce 1968.

Kdyby zvony mohly vyprávět…

Třetí zvon už takové štěstí neměl. Roztavený byl už za první světové války. Teď se připravuje výroba nového. Současné dva zvony pečlivě zkoumá Josef Tkadlec ze zvonařské dílny: „Abychom mohly zvon vyrobit, musíme ho sladit s těmi zbylými.“ Velmi zjednodušeně řečeno, na zvony ťuká a měří frekvenci tónů. Podle výsledku se pak nový zvon navrhne. Jeho výroba by měla stát nižší statisíce korun.

Archeologové na Hradecku objevili zřejmě nejdelší pravěkou mohylu v Evropě

Oprava celé zvonice, která je majetkem římskokatolické církve, stála 7 milionů korun. Na financování se podílely město Hradec Králové, Královéhradecký kraj a Ministerstvo kultury. „Dělám to při starostování tak trochu za odměnu nebo pro radost. Mám sice svoji práci a tohle mě bavilo. Prostě jsem si říkal, že kdybych se do toho nevložil, tak by tahle nádherná památka snad spadla,“ dodává Jiří Horák, který se už těší, až rozezní zvony na vršku nad Hradcem. Stane se tak v neděli půl hodiny před polednem, při slavnostním otevření opravené památky.