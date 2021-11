Po půl roce našla Správa železnic s vedením Převýšova řešení, jak zachránit místní nádraží. Zlom přinesla dohoda, že si obec od správy pronajme nevyužívané přízemí nádraží.

„Částka za nájem pokryje provozní náklady a běžnou údržbu a umožní tak zachování objektu,“ vysvětlila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Za zachování devadesát let staré budovy se postavilo také 1236 lidí, kteří podepsali petici. Zástupce petentů Milan Steklý a současně převýšovský kronikář oceňuje, že se Správa železnic a obec dohodly.

„Budova má svoji historii a duši. Je velká historická dominanta obce. Bourání budovy by přineslo zrychlení vlaků jen opět vteřin,“ uvedl pro Deník Steklý.

Budova nádraží je podle něj v dobrém stavu. Rekonstruovaný je vnější plášť budovy, od střechy, přes nová okna a fasádu. V prvním patře budovy jsou čtyři byty.

„Jsme moc rádi, že se podařilo najít řešení, které zachová modernizaci trati i budovu nádraží včetně domova pro čtyři rodiny,“ dodal.

Varianta rekonstrukce trati, která počítala s bouráním nádraží, měla přinést zrychlení mezi Hradcem Králové a Prahou.

Lidé bojují za záchranu prvorepublikového nádraží v PřevýšověZdroj: Archiv autorů petice

„Zachování budovy by vedlo podle původních odhadů k výraznému snížení traťové rychlosti, a to za situace, kdy bychom ji neměli jak využít. Proto nám její zachování původně nedávalo smysl. Obec ale dala jasně najevo, že je ochotná zajistit další využití objektu,“ vysvětlil změnu názoru státní organizace hlavní inženýr stavby ze Správy železnic Jan Beneš.

Dohodu oceňuje starosta Převýšova Miroslav Podnecký: „Absolutně to vítáme a jsme moc vděční Správě železnic, za kompromisy, které udělala a nebylo jich málo.“

Plány Převýšova na využití přízemí nádražní budovy zatím nejsou zcela jasné.

„Záleží na nájemní smlouvě se Správou železnic. Pokud by byla možnost podnájmu, pak je možnost udělat z přízemí nebytové prostory, to se přímo nabízí. Nebyla by také moc velká investice udělat tam další byt. Musíme zjistit, jestli by o bydlení u trati byl vůbec zájem. Možné je i využití přímo pro obec,“ zamýšlí se převýšovský starosta.

Správa železnic teď zvažuje nové úpravy trasy v okolí Převýšova. Rychlost vlaků projíždějících nádražím by se měla snížit minimálně.

(Jiří Fremuth)