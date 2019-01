Hradec Králové - Tak jako i jiná svědectví, měla i jediná autentická zvuková reportáž z prvního setkání s polskými vojáky nedaleko Hradce Králové z dopoledne 21. srpna 1968, skončit v normalizačním sítu a již nikdy nespatřit světlo světa.

Obrněný transportér na labském nábřeží u muzea. | Foto: fotoarchiv Muzea východních Čech Hradec Králové

Normalizační „přebarvování“ historie však nahrávka reportéra Ivo Tomáše přežila pod hromadou uhlí. A nyní po 50 letech si ji můžete vyslechnout na internetových stránkách Deníku. Hlas Ivo Tomáše od hradeckého ČKD promluví přesně po půl století v čase, kdy byla nahrána, tedy přesně v 10 hodin a 15 minut.

Jako malou ochutnávku předkládáme alespoň její část, která sugestivně vystihuje vzrušenou atmosféru oné doby. Zvukové pozadí si musíte přimyslet a nebo si nahrávku můžete stáhnout:

NAHRÁVKA ZDE.





Reportér: Je právě deset hodin a patnáct minut, když náš redakční vůz projíždí ulicemi krajského města Hradce Králové. Všude je poměrný klid. Pouze na rozích ulic postávají hloučky občanů a vášnivě diskutují. Nikde jsme zatím neviděli jediného cizího vojáka… U ČKD už podle posledních zpráv stojí jednotky polské armády… Podle předběžného odhadu může kolona čítat 150 – 200 vozů. Zatím stojí…

Právě vidím, že od Jaroměře přijíždí další kolona cizích armád. Podle oblaku dýmu kolem nich je vidět, že jde o pásová vozidla. Zřejmě o tanky. Situace se nikterak nejeví růžově a můžeme tedy očekávat, že velení polské armády splní svoji hrozbu, že v poledne vtáhne do bran našeho města.



Hlasy: V Československu už nebude nikdo, kdo bude říkat „Se Sovětským svazem na věčné časy“ – Jsou to dobytkové!



Reportér: A mezi příjezdem dalších desítek polských obrněných transportérů a tanků právě přistává polský vrtulník. Dost podivné respektování suverenity svobodného státu. Polský vrtulník na území naší vlasti… Dobrý den, a co vy u nás?



Polák: Tak nám přikázali.



Reportér: Tak vám rozkázali? A my svobodni. A vy? Jste svobodní? Proč mlčíte? Co vy u nás, tavárišči?

Polák: Na cvičeniach.



Reportér: My vás nepovolali na cvičenia. Jistě, rozkaz je rozkaz. Vy musíte uposlechnout. Vy byste stříleli do svých českých bratří? Nestříleli? Řekněte mi to?

Polák: My nieviemy.



Reportér: U nás proti vám ani kámen nezvedneme. Já ti podám ruku. A vy k nám tanky.

Hlasy: My se do vašich věcí v Polsku taky nepleteme.



Reportér: Tak vy na návštěvu přijechali, na manévry…

Polák: Tak, na manévry paktu varšavskégo.



Reportér: Aha, na manévry. A máte cvičnou munici? Máte ostré náboje! Ukažte!

Polák: Niemožemy. To tajne.



Reportér: Tajné, tajné. Jsme bratři, nebo… Teď zaznívají povely a kolona se dává do pohybu.