Koi kapři jsou díky svým zářivým barvám a jedinečným vzorům oblíbenou rybou majitelů jezírek. Jde ale také o velký byznys a přírodní anomálii. Délka života rekordních kaprů může dosahovat i stovek let, cena průměrné ryby pak desítek tisíc dolarů.

Zlatí koi kapři jsou ozdobou nejednoho jezírka | Foto: Deník/Jiří Louda

Brokátoví kapři zdobí nejedno jezírko. Snadno se ochočí, nebojí se lidí, dokonce se jich můžete dotknout. Jsou nenároční na krmení a skvěle se cítí i v malých vodních plochách. Průměrná délka života mimo Japonsko je 15 let, ve své domovině se ale mohou dožít až 40-70 let. Délka života rekordních kaprů může být i stovky let. Nejstarší červenooranžová koi kapřice na planetě se jmenovala Hanako a dožila se 226 let.

Věk kaprů lze určovat podle kroužků na šupině, podobně jako u stromů. Každý rok totiž přibývá jeden kroužek, jejichž počet lze spočítat pomocí mikroskopu. Hanako se narodila v roce 1751 a zemřela v červenci 1977. Stala se tak nejstarším koi kaprem v historii lidstva.

Kapři rekordmani

Hanako (217 let, nar. 1751)

Aoi (170 let, nar. 1798)

Chikara (155 let, nar. 1813)

Satoru (151 let, nar. 1817)

Santa (141 let, nar. 1827)

Yuki (141 let, nar. 1827)

Koi kapry ale nemusíte pouze chovat ve svém zahradním jezírku. Jsou totiž oblíbeným úlovkem rybářů. „Každý rok se mi povede aspoň jeden koi kapr, ze kterýho mám vážně obrovskou radost. Není to vždycky snadné, ale správná volba nástrahy a místa a šance tam vždycky je!“ říká rybář Andrej Krystof z jihočeského Udrazu.

Na sociální síti se Andrej Krystof pochlubil fotografií s úlovkem koi kapra o úctyhodných 96 centimetrech a 15 kilogramech. Takové raritní macky ale nechytíte všude.

„Je víc míst, většinou soukromá voda, na řece ojediněle. Jezdím na ně na soukromé revíry, jako jsou například Šebkův rybník, Medenice, Katlov, Štít a mnoho dalších,“ uvádí tajné tipy Krystof.

Je libo kapříka za 1,8 milionu dolarů?

Roční export koi kaprů z Japonska je asi 300 tun a odhaduje se na 36,5 milionů dolarů. Průměrná cena velké ryby se pohybuje kolem 26 tisíc dolarů. V říjnu 2018 padl v japonské Hirošimě na aukci rybí farmy Sakai rekord. Tchaj-wanka jménem Ying Ying koupila devítiletou samici koi kapra o délce 1,1 metru za 203 milionů jenů, tedy 1,8 milionu dolarů.

Video z aukce S Legend:

Zdroj: Youtube

Vytvořila tím nový světový rekord. Předtím se totiž nejdražší kapr prodal za 523 tisíc amerických dolarů. Její ryba jménem S Legend se pravidelně tře a hrdá majitelka oplodněná vajíčka prodává do chovu. Očekávat může asi půl milionu vajíček, ale pouze zhruba 5 tisíc z nich bude vhodných k dalšímu prodeji. A když ji byznys s vajíčky omrzí, může si zlatého kapříka nechat připravit na talíř. To bude dozajista nejdražší rybí pokrm v historii.

Domácí mazlíčci

Historie chovu koi kaprů je zakořeněna v dávné minulosti. První kapři byli do Číny přivezeni před více než 2500 lety. Není jisté, kdy se kapři objevili v Japonsku, ale poprvé byli zmíněni ve 14.–15. století našeho letopočtu.

Ryby se zajímavou kresbou se nejedly a začaly se chovat doma. V moderním Japonsku jsou koi kapři velmi populární, chovají se jako domácí mazlíčci, podobně jako u nás kočky nebo psi. Postupem času si ale získali oblibu po celém světě.

Koi kapři jsou pohlavně dospělí až ve věku 2 až 3 let a pro úspěšné oplodnění je důležité zajistit přítomnost samců i samiček ryb.

Koi může naklást až stovky tisíc vajíček. Ne všechna se vylíhnou a potěr je ohrožen predátory, jako jsou jiné ryby, ptáci a hmyz. Pro úspěšný odchov jsou zásadní správné krmení a řízení kvality vody.